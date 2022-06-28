Иностранные суда в России станут передвигаться по другим правилам Путин подписал закон, регулирующий передвижение в России иностранных судов

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Правительство России получило право устанавливать для судов, идущих под иностранными флагами, правила передвижения во внутренних водах России, соответствующий закон 28 июня подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Новые правила устанавливаются с учетом интересов безопасности и обороноспособности страны, а также обеспечения и сохранения морской среды.

В документе указывается, что зарубежные суда, пребывающие в водном пространстве России, обязаны строго соблюдать законы страны и сопутствующие правила.

Кодекс мореплавания также не остался без изменений. Поправки, в частности, затрагивают пункт о том, что заказчик и исполнитель услуги по ледокольной проводке судна в районе Северного морского пути, которую оказывают суда атомного ледокольного флота, могли подписывать долгосрочные соглашения по оказанию услуг, если такая потребность имеет систематический характер.

В законе исчезло слово «атомный», которое находилось в описании ледокольных судов. Теперь там есть пункт, в рамках которого услуги по проводке судна оказываются судами ледокольного флота, имеющими право передвигаться под флагом РФ.

Ранее Bloomberg заявил, что танкеры с российской нефтью стали часто исчезать с экранов радаров мониторинговых служб. Агентство выдвинуло версию, что российские суда тайно перебрасывают нефть на другие, под иными флагами, чтобы обойти западные санкции.