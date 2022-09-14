Власти предложили авиакомпаниям выкупить иностранные самолеты за счет ФНБ «Ъ»: Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить иностранные самолеты за счет средств ФНБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти предложили авиаперевозчикам выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Министерства транспорта 20 крупнейшим авиакомпаниям. Перевозчикам могут дать льготные кредиты на 15 лет под 1,5% специально для этих целей.

Министерство предложило перевозчикам оценить, сколько оставшихся иностранных самолетов они смогут приобрести, а также целесообразности выкупа бортов старше 20 лет. В Минтрансе и нескольких авиакомпаниях комментировать эту информацию отказались.

Издание отмечает, что выкуп самолетов из-за введенных ограничений на покупку в пятом пакете санкций, вряд ли будет возможен. Еврокомиссия разрешила своим компаниям исполнять только контракты финансового лизинга, в то время как большинство находятся в операционном.

Ранее сообщалось, что российские авиаперевозчики не смогли заплатить в рублях за лизинг взятых ранее иностранных самолетов. Компании, предоставившие суда, отказываются брать со специально открытых счетов деньги в российской валюте.