Иностранные компании готовы платить больше налогов при уходе из России Силуанов: владельцы компаний готовы платить 15% налогов при уходе из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые владельцы крупных иностранных компаний готовы платить по 15% налогов при уходе из России, рассказал в беседе с ТАСС глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, в министерстве не пытаются спорить с подобными предложениями. Минимальный размер взноса должен составлять 10%.

Минимальный взнос составляет 10%. Некоторые наши коллеги из министерств, которые докладывают на комиссии о сделке по продаже бизнеса, предлагают заплатить 15%. Мы с этим не спорим, — сказал Силуанов.

Он отметил, что каждая отдельная заявка от иностранной компании на уход из России рассматривается в индивидуальном порядке, специальная подкомиссия собирается для этого около трех раз в неделю.

Ранее руководитель рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов рассказал, что в ближайшие три года с российского рынка могут уйти около 50 банков. По его словам, причины и вероятность ухода в значительной степени определяются типами банков.

До этого глава банка ВТБ Андрей Костин выразил мнение о необходимости проведения приватизации в определенных секторах в России. Костин подчеркнул, что на данный момент он не предполагает широкомасштабной приватизации, а скорее говорит о целенаправленных действиях в определенных областях.