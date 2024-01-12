Иностранцам с судимостью могут разрешить служить по контракту В Госдуму внесли проект о службе по контракту для иностранцев с судимостью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тульская областная дума внесла в Государственную думу России проект закона, предусматривающий возможность для иностранных граждан с судимостью заключать контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ. Текст предложения опубликован в электронной базе думы.

Согласно пояснительной записке, начиная с 24 июня 2023 года, граждане России с наличием уголовного прошлого или совершившие преступления небольшой и средней степени тяжести могут заключать контракты на военную службу. В документе отмечается, что предложенные изменения призваны расширить возможности набора личного состава Вооруженных сил России.

По предложению, аналогичные правила предоставляются иностранным гражданам. Также предлагается установить срок принятия изменений не позднее 1 марта 2024 года. Законопроект был единогласно поддержан 11 января на внеочередном заседании Тульской областной думы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает возможность прохождения военной службы по призыву в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ). Исключением станут граждане, внесенные Минюстом РФ в список иноагентов, а также те, кто имеет вид на жительство в другой стране, второе гражданство или судимость.