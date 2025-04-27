Иноагенты, ветераны, лимиты: какие законы в России начнут действовать в мае

Фото: Александра Погиба/NEWS/ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перечислил российские законы, которые вступают в силу в мае 2025 года. Кого признают иноагентами по новым правилам, как ограничат денежные переводы, какие еще появятся новшества?

Кого признают иноагентами по новым правилам

Володин в своем Telegram-канале сообщил, что с 2 мая в России повышается контроль за деятельностью иноагентов, а также тех, кто бежал из страны. Прежде всего, расширится список лиц, которых могут признать иностранным агентами.

«Признавать иноагентами будут лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна; помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России; вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране», — указал Володин.

С 21 апреля у российских судов появилась возможность проводить судебное разбирательство по 20 уголовным статьям без участия лиц, покинувших Россию.

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«Этот комплекс мер направлен на защиту суверенитета нашей страны», — отметил спикер Госдумы.

Также с 2 мая вводится уголовная ответственность для тех, кто не сообщил о готовящихся или совершенных терактах и диверсиях, предусмотренных статьями 281, 281.1, 281.2 и 281.3 УК РФ (диверсия, содействие диверсии, прохождение обучения диверсионному делу и организация диверсионного сообщества).

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Кого признают ветеранами боевых действий

Также с 2 мая вступит в силу закон, который призван решить проблемы с признанием участников боевых действий ветеранами.

Статус ветерана боевых действий получат военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также бойцы добровольческих формирований, которые принимали участие в отражении вторжения ВСУ на территорию России.

Как будут защищать личные данные граждан России

С 30 мая в России будут резко усилены наказания за утечку личной информации граждан. Володин заявил, что введение серьезной ответственности поможет решить эту проблему, и, как следствие, эффективнее бороться и с кибермошенничеством.

Размеры штрафов будут зависеть от масштаба утечки, и будут составлять до 15 млн рублей для юрлиц или 3% от выручки компаний в случае повторных нарушений.

«Появится административная ответственность за отказ заключать и исполнять договоры, а также предоставить государственные или муниципальные услуги, если гражданин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию с помощью биометрических данных», — отмечает Володин.

Также уже 25 мая появится реестр должников по алиментам. Информация по исполнительным производствам в их отношении будет находиться в открытом доступе до погашения долга.

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Как будут бороться с мошенниками в России

Володин предупредил, что заработает ряд норм по противодействию мошенничеству. Так, банки должны будут разработать меры для предотвращения выдачи договоров потребительского займа без согласия клиента.

С 15 мая банки смогут вводить лимиты на денежные переводы до 100 тыс. в месяц, если данные отправителя содержатся в базе данных ЦБ РФ на «подозрительных» клиентов, но против него нет уголовного дела. Кроме того, с 30 мая физлица без открытия счетам смогут перевести только до 100 тыс. руб. в месяц.

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