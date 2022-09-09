Иноагенты призывают россиян красть и портить бюллетени на участках

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Иноагенты и организации из недружественных стран призывают россиян, участвующих в региональных выборах, красть и рвать бюллетени на участках, заявил глава координационного совета по общественному контролю за наблюдением за голосованием при Общественной палате (ОП) РФ Максим Григорьев, сообщает ТАСС.

Мы выявили, что сейчас запущена информационная кампания, напрямую связанная с иностранными агентами и различными нежелательными организациями, с призывом к избирателям красть бюллетени с избирательных участков, — заявил Григорьев.

Представитель ОП обратился в ЦИК и к сотрудникам правоохранительных органов, попросив их проработать этот вопрос. Григорьев считает, что в выборы пытаются вмешаться извне. Политик отметил, что такое поведение противоречит демократическим принципам.

Если кто-то что-то не разделяет, он может выразить свое мнение, но попытка подорвать саму идею демократии и саму идею голосования противоречит всем общепризнанным нормам, — высказался глава совета.

9 сентября открылись первые избирательные участки в рамках единого дня голосования (ЕДГ). В большинстве регионов голосование будет длиться три дня. По итогам россияне изберут губернаторов и депутатов в 27 регионах. В 14 субъектах жители изберут губернаторов, в шести — депутатов региональных парламентов. Еще в 11 субъектах на выборах сформируются парламенты региональных столиц, а москвичи изберут состав Совета муниципальных депутатов.