Иноагентам запретят участвовать в выборах в России Госдума проголосовала за поправки о запрете на участие иноагентов в выборах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за поправки, вводящие для лиц со статусом иностранного агента запрет на участие в выборах всех уровней в роли кандидата. Соответствующие изменения парламентарии внесли ко второму чтению законопроекта, направленного на недопуск к участию в выборах граждан, чьи документы поступали в избирком с ошибками.

Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется поправкой с формулировкой «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента». Речь идет о выборах как в федеральные органы государственной власти, так и в органы госвласти субъектов страны, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

В законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в свою очередь, устанавливается запрет иноагентам замещать выборные должности. Действующие нормы не ограничивают право иноагентов избираться, но запрещают им занимать назначаемые должности в органах публичной власти, быть госслужащими, а также членами избирательных комиссий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о шансе лиц со статусом иноагента участвовать в выборах разных уровней. Для этого необходимо быть исключенным из соответствующего реестра.

Ранее депутат ГД Андрей Луговой пояснил, как иноагенты смогут участвовать в выборах. Эксперт уточнил, что претенденты на выборные должности федерального и регионального уровня в России обязаны прекратить действие своего статуса до регистрации в кандидаты.