Иноагентам разрешат участвовать в выборах президента России Верховный суд: иноагенты смогут участвовать в выборах президента России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные агенты могут участвовать в выборах президента России, но должны указывать свой статус в агитационных материалах, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ, с которым ознакомились в РИА Новости. Отмечается, что эти сведения должны быть с точной формулировкой, указанной в законе, без каких-либо оценочных суждений.

Размещаемые в СМИ информационные материалы о кандидате, являющемся иностранным агентом, либо о кандидате, аффилированном с иностранным агентом, должны сопровождаться указанием на эти обстоятельства. <...> Такие сведения должны <...> представлять собой точное воспроизведение формулировки закона, что не предполагает изменение данной формулировки и (или) дополнение ее какими-либо оценочными суждениями, — сказано в проекте.

Совет Федерации назначил выборы главы российского государства на 17 марта 2024 года. Ранее стало известно, что Владимир Путин принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом он сообщил командиру батальона «Спарта» Артему Жоге 8 декабря после вручения участникам специальной военной операции медалей «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля. Сам Жога отметил, что если ему предложат стать доверенным лицом Путина на выборах, то он согласится.

В свою очередь директор Института политических исследований Сергей Марков ранее назвал имя возможного преемника Владимира Путина на высшем государственном посту. По мнению политолога, сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» писатель Захар Прилепин хочет стать президентом России в 2030 году — и у него может получиться. По мнению эксперта, Прилепин — яркая, неординарная личность.