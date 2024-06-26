В Госдуме задумались о введении нового запрета для иноагентов В Госдуму внесли проект о запрете членства иноагентов в Общественной палате РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий иноагентам и лицам, имеющим гражданство иностранного государства, быть членами Общественной палаты России и региональных палат, соответствующий документ опубликован в думской базе данных. Авторами выступила группа депутатов от «Единой России» и сенаторов. Из пояснительной записки следует, что инициатива позволит ограничить иностранное влияние в стране.

В целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества положения законопроекта предусматривают ограничение возможности быть членом Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат для иностранных агентов и лиц, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства, — говорится в записке.

Депутаты Госдумы ранее единогласно приняли в третьем чтении законопроект о запрете рекламы российских физических и юридических лиц на сайтах, в соцсетях и на других интернет-площадках, принадлежащих иноагентам. За принятие законопроекта проголосовали 402 члена парламента.

Решение коснулось любых платформ: сайтов, блогов и страниц в социальных сетях. Вместе с тем будет запрещено рекламировать в СМИ ресурсы, принадлежащие спикерам со статусом иностранного агента.