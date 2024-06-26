«Информационный шум»: Зорькин оценил ордер МУС на арест Шойгу и Герасимова Зорькин: решения МУС против должностных лиц РФ являются информационным шумом

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Валерий Герасимов и Сергей Шойгу

Выдача ордеров на арест российских должностных лиц со стороны Международного уголовного суда является информационным шумом, заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин. Он подчеркнул, что суверенитет страны заключается в способности решать, какие акты межгосударственных органов допустимо исполнять.

Акты Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест ряда российских должностных лиц как явно не имеющие такого основания являются, скорее, информационным шумом и в оценке на основе судебного суверенитета даже не нуждаются, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает абсурдными ордера МУС об аресте секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Он добавил, что Москва не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, выданных им ордеров.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин также подтвердил, что Россия игнорирует дела Международного уголовного суда. По словам парламентария, международному суду стоило бы заняться бандитами, которые промышляют терроризмом и наносят удары по Севастополю, а также возбудить дело против президента Украины Владимира Зеленского.

В 2023 году МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд в Гааге обвинил главу государства и омбудсмена в незаконном перемещении детей с Украины в Россию.