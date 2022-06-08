«Информационные диверсанты»: Кадыров призвал запретить необъективные СМИ Кадыров предложил аккредитовывать в России только журналистов объективных СМИ

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал предоставлять аккредитацию в России только журналистам тех СМИ, которые дают непредвзятую оценку, а всех остальных «информационных диверсантов» запретить. Он добавил, что на Западе свободы слова нет уже давно и не стоит ждать объективности от иностранных изданий на территории РФ.

Последние события только убедили нас в том, что эти продажные СМИ без доказательств, без фактов, без объективных доводов распространяют ложь в отношении нашей Родины, — написал Кадыров.

Он также отметил, что западные страны используют своих репортеров ради достижения политических целей. По его словам, «все иностранные и псевдолиберальные СМИ, действующие на территории России, являются проплаченными агентами Запада, которые коверкают правду».

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва готова к жесткому ответу в случае, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США. Глав американских редакций для выяснения этого вопроса уже пригласили в МИД РФ, добавила она.