Инфляция толкает ЦБ на жесткие меры Центробанк готов ужесточить ДКП в случае роста инфляции

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Банк России допускает ужесточение денежно-кредитной политики, сообщается в отчете регулятора. Согласно представленным данным, ЦБ пойдет на такие меры, если не будет снижения инфляции и замедления роста цен.

Для возвращения инфляции к цели необходимо поддержание жестких денежно-кредитных условий (ДКУ) продолжительное время. Более того, если текущие темпы роста цен и инфляционные ожидания не возобновят снижение, то для восстановления ценовой стабильности может потребоваться дополнительное ужесточение ДКУ, — сказано в материале.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе отчета в Госдуме заявила, что инфляция и закредитованность граждан мешают в борьбе со снижением уровня бедности в России. Всего она назвала шесть пунктов дорожной карты к преодолению экономического неблагополучия.

Важным шагом глава регулятора назвала борьбу с мошенничеством на финансовом рынке, еще одним — поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также Набиуллина посчитала важным развивать финансовые продукты для людей с низкими доходами.