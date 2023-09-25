Инфляционные прогнозы Минэкономразвития назвали «собачьим бредом» Депутат Делягин назвал «бредом собачьим» прогнозы Минэкономразвития по инфляции

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Реальный уровень инфляции в России достиг 30%, заявил в беседе с «Радио 1» заместитель руководителя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, прогнозы главы Минэкономразвития Максима Решетникова об инфляции в 7,5% по итогам года, сильно расходятся с реальностью и являются «собачьим бредом».

Это бред собачий, как и все прогнозы Минэкономразвития. <...> Если господин Решетников будет продолжать выполнять свои обязанности так же, как он выполняет их сегодня, то реальный рост цен может быть 15%. И если будет действительно так, то это большое счастье, потому что, скорее всего, инфляция будет больше в следующем году, — предположил парламентарий.

Согласно прогнозам, озвученным Максимом Решетниковым 25 сентября, по итогам текущего года инфляция в РФ оставит 7,5%, в 2024 году она прогнозируется на уровне 7,2%, а к декабрю следующего года покажет снижение до 4,5%. Депутат Делягин считает эти цифры нереалистичными, так как рост цен в стране уже сегодня достигает 30%.

Собрали урожай — это сезонное удешевление. С другой стороны, в результате девальвации хаотично растут цены на другие товары, и товары с прошлой и текущей закупки могут отличаться в цене в полтора раза. Я думаю, что больше 30% это точно, — сказал законодатель об инфляции.

Ранее Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации предложил спасти рубль от излишней волатильности путем использования нестандартных методов валютного контроля. По его словам, это может быть китайская модель, в которой существует «мембрана» между внешним и внутренним валютными рынками.