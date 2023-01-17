Индивидуальным предпринимателям предложили дать отсрочку от мобилизации В ГД внесли законопроект об отсрочке от мобилизации для индивидуальных предпринимателей

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Группа депутатов фракции «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о праве на отсрочку от мобилизации для индивидуальных предпринимателей, а также для единственных участников обществ с ограниченной ответственностью и глав крестьянских хозяйств, сообщает ТАСС. Эти лица могут быть освобождены от мобилизации, если не имеют задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов.

Согласно инициативе, отсрочку от мобилизации могут получить индивидуальные предприниматели и единственные участники обществ с ограниченной ответственностью, у которых работает пять и более человек в течение шести месяцев, предшествующих началу мобилизации. Как отметил лидер фракции Алексей Нечаев, рабочие места создают именно предприниматели.

По словам министра обороны, мобилизовано 27 тыс. предпринимателей — они никуда не бегут, не прячутся. В России меньше 6 млн предпринимателей: 2,3 млн юрлиц и 3,7 млн ИП. Что такое 27 тысяч человек от этого количества? Это почти полпроцента. А, например, чиновников всех уровней в России около 2,5 млн. Из них мобилизовали всего 1700 человек. <...> Кто из них сейчас полезнее для экономики сегодня и завтра? — задал риторический вопрос глава фракции.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков заявил, что в России следовало бы освободить от мобилизации учредителей и директоров компаний в случае, если они являются единственными руководителями. По его словам, это небольшая группа граждан, которая приносит экономике существенную пользу.Он считает, что эта мера должна касаться и тех, кто уже был мобилизован для участия в спецоперации. Казанков предложил их демобилизовать в том же порядке, как и отцов троих и более детей.