«Не грех прислушаться»: Захарова дала совет новому Европарламенту Захарова усомнилась, что исход выборов в ЕП повлияет на отношения ЕС с Россией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Европарламент не определяет внешнеполитический курс Евросоюза, поэтому исход выборов не окажет влияния на взаимоотношения с Россией, заявила NEWS.ru представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она отметила, что итоги голосования станут хорошим индикатором реальных настроений простых европейцев и властям ЕС стоит к ним прислушаться.

Здесь принципиально важно понимать, что отнюдь не Европарламент определяет внешнюю политику ЕС, так что ожидать каких-либо изменений курса Брюсселя на российском направлении в зависимости от итогового состава Европарламента не приходится. Однако нынешние евровыборы станут хорошим индикатором реальных настроений и чаяний простых европейцев, несущих на себе основное бремя нарастающих негативных для экономики ЕС последствий политики санкционного давления на Россию, — отметила она.

Захарова добавила, что будущему руководству основных европейских институтов «не грех было бы прислушаться» к голосу своих граждан. Тем не менее предпосылок для отказа ЕС от «саморазрушительной внешней политики, продиктованной Вашингтоном», также не просматривается, подчеркнула она.

Развернутый комментарий о ходе избирательной кампании в странах — членах ЕС и методах еэсовской «демократической» политической борьбы мы непременно дадим по итогам выборов, — пообещала она.

Выборы в Европарламент проходят с 6 по 9 июня. Ранее польский политолог, бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский заявил, что выборы в Европарламент юридически никак не влияют на объем власти победивших на них партий внутри собственных государств.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в свою очередь отметил, что результаты соцопросов говорят о росте недоверия к «мейнстримным» партиям. По его словам, тот факт, что правые партии наращивают популярность, показывает, что население европейских стран недовольно происходящим в ЕС.