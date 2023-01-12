«Имеют полное право»: депутат высказался о выдвижении участников СВО Депутат Госдумы Хамзаев поддержал идею выдвигать на выборах участников СВО

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Военнослужащий МО РФ на Запорожском направлении

Участники спецоперации на Украине должны выдвигаться на выборах, это верно с точки зрения морали, считает депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев. В беседе с «360» он уточнил, что это возможность для людей, участвовавших в СВО, продвинуться по социальной лестнице.

Они имеют полное право развиваться с точки зрения социального лифта внутри государства. Я полностью поддерживаю это решение. <...> Там (в зоне СВО. — NEWS.ru) находятся не только профессиональные военные, там люди разных профессий. Есть добровольцы. Они люди тоже разных профессий, — сказал Хамзаев.

Депутат Госдумы от партии КПРФ Денис Парфенов в свою очередь отметил, что людям надоели звезды эстрады в политике, поэтому военных начнут продвигать на ближайших выборах. Это связано с тем, по мнению парламентария, что бойцы СВО пользуются уважением в российском обществе. Он считает, что при этом основную часть Госдумы и других институтов власти должны представлять профессиональные политики.

Почему партии обращают на это внимание? Потому что все, что связано с СВО, — некая центральная линия, важнейшее событие что прошлого года, что, судя по всему, нынешнего. Конечно, любые политические организации так или иначе будут к этой теме возвращаться, — рассказал Парфенов.

Ранее стало известно о планах властей выдвигать на выборах 2023 года участников спецоперации, добровольцев и волонтеров с Донбасса. Данную информацию подтвердили представители трех политических партий России.