«Им нечего бояться»: айтишников попытаются вернуть в Россию Глава Минцифры Шадаев пообещал создать условия для возвращения айтишников в Россию

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Минцифры готовит программу по возвращению уехавших из России специалистов IT-отрасли, заявил в беседе с ТАСС глава министерства Максут Шадаев. По его словам, необходимо снять опасения и страхи у тех, кто решился уехать, и работники ведомства готовы этим заниматься. Дело не в экономических условиях, отметил Шадаев.

Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий. <...> Они [специалисты] должны понимать, что им нечего бояться [в России], — сказал глава Минцифры.

Ранее Шадаев заявил, что представители Минцифры выступают против применения «драконовских мер» в отношении IT-специалистов, которые решили покинуть страну. По словам главы ведомства, вместо этого необходимо создать такие условия, при которых уехавшие айтишники сами захотели бы вернуться на родину. Министр добавил, что в рамках решения этого вопроса не должно быть никаких ограничений.

В конце прошлого месяца стало известно, что покинувшие РФ после начала специальной военной операции граждане могут попасть под действие нового закона об иностранных агентах. Об этом предупредил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.