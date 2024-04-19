«Их ждет кара»: Краснов указал на очевидный след в теракте в «Крокусе» Генпрокурор России Краснов: след Киева в теракте в «Крокусе» очевиден

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Украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» очевиден, заявил в ходе встречи с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он подчеркнул, что организаторов этого преступления ждет кара, сейчас российские спецслужбы прилагают все усилия, направленные на установление организаторов и спонсоров трагедии, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Их ждет кара. Но уже сейчас в этом террористическом акте очевиден украинский след, — заключил он.

Краснов указал на важность совместных усилий в борьбе с терроризмом. При этом он напомнил, что не все страны готовы объединяться: например, США и ряд европейских стран действуют в этом вопросе избирательно, из-за чего преступники зачастую остаются на свободе.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров, если будет доказана их причастность к теракту в «Крокус Сити Холле». По его словам, надеяться на справедливое решение Международного уголовного суда (МУС) в таком случае не стоит. Если вину Украины в нападении на подмосковный концертный зал докажут, то надо будет доблестно «крошить» причастных к теракту, как это делало Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР после войны, подчеркнул зампред.

Кроме того, зампред Совбеза РФ после теракта в «Крокусе» призвал к «тотальным казням» террористов и их семей. Никакие суды и расследования не помогут справиться с угрозой, обратил внимание он.