«Надо уничтожать»: Песков высказался о предателях России Песков: воюющих против России предателей необходимо уничтожать

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Дмитрий Песков

Предателей, которые с оружием в руках воюют против России, необходимо уничтожать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru. При этом представитель Кремля подчеркнул, что их не так много.

Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь, — сказал он.

Путин на заседании коллегии ФСБ 19 марта заявил, что все предатели, участвующие в диверсинно-разведывательной деятельности на стороне Вооруженных сил Украины, должны быть найдены и наказаны. По его словам, попытки посеять смуту должны строго пресекаться.

Глава государства отметил, что все попытки прорыва вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) провалились. По его словам, диверсанты планировали устроить террористический рейд на границе, но понесли большие потери. Путин добавил, что зарубежные «хозяева бросают предателей России как мясо, ну и поделом им».

Президент также заявил о необходимости наращивать боевые возможности пограничных органов и эффективность мобильных групп. По его словам, делать это нужно не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Глава государства подчеркнул, что прежде всего это должно касаться Черного моря.