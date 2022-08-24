«Играет по сценарию»: Патрушев о словах Зеленского об убийстве Дугиной

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Николай Патрушев

Заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной «нет веры», считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости. Он отметил, что «злорадная» реакция других официальных лиц Украины и «западных покровителей» по поводу убийства подтвердила «подлинную сущность» киевских властей, «не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления».

Словам Зеленского давно нет веры. Президент Украины с первых дней избрания играет по сценарию, написанному западной империей лжи, — сказал Патрушев.

Зеленский ранее сообщил, что Украина не причастна к убийству Дугиной. Он добавил, что смерть журналистки «не ответственность» Киева и она никогда не интересовала украинские власти.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства Дарьи Дугиной. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на это заявил, что «российская пропаганда живет в выдуманном мире». По его мнению, подозреваемая не имеет отношения к подрыву автомобиля.