«Играет на контрастах»: в Совфеде отреагировали на мирный план Трампа Сенатор Джабаров: мирный план Трампа вряд ли получит поддержку на Западе

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Дональд Трамп

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru предположил, что Запад вряд ли поддержит мирный план по Украине кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сенатор считает, что американский политик хочет с помощью шантажа вынудить Киев пойти на переговоры с Москвой. Он также отметил, что Трамп «играет на контрастах».

Трамп с его мирным планом, по сути, планирует с помощью шантажа заставить Киев пойти на диалог с Россией. Иначе Америка перестанет поставлять Украине оружие. Трамп здесь играет на контрастах, так как Байден выступает за продолжение поставок. Но действия Запада говорят о том, что никто не хочет завершения конфликта, — пояснил Джабаров.

Сенатор уточнил, что Запад хочет использовать российские активы и планирует продолжать атаковать территории РФ. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский так и не отменил свой указ о запрете вести мирные переговоры с Россией. Джабаров считает, что мирный план Трампа не удастся продвинуть, несмотря на вероятную поддержку со стороны американских налогоплательщиков.

Два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — ранее представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи.