«Игра слов»: Лавров о заявлениях про военное доминирование ЕС Лавров назвал «игрой словами» заявление Борреля о том, что ЕС должен стать военной силой

Заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз должен стать военной силой, является скорее игрой словами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию, пишет ТАСС. При этом он добавил, что «дыма без огня не бывает». Глава МИД также прокомментировал недавнюю речь канцлера Олафа Шольца о том, что Германия должна стать доминирующей военной мощью ЕС. По его словам, такие высказывания свидетельствуют о возрождении «доминантных устремлений» ФРГ.

Я уже читал отклики обозревателей, которые выразили серьезное недоумение по поводу того, что такого рода заявления звучат из уст лидера Германии, — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что подобные заявления, «должны быть услышаны другими членами ЕС и должны стать предметом серьезного разговора».

Накануне Боррель заявил, что Евросоюз должен стать серьезной военной силой, поскольку воздействия «мягкой силы» на другие страны в данный момент недостаточно. По его словам, об этом свидетельствует ситуация на Украине.

В свою очередь Шольц сообщил, что в Германии появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран — членов НАТО. Он добавил, что увеличение численности вооруженных сил «значительно укрепит безопасность страны и ее союзников».