«Игра с огнем»: МИД России об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ Захарова: Киев играет с огнем, продолжая провокации на Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские власти «играют с огнем», продолжая провокации на Запорожской АЭС, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что из-за обстрелов электростанции «ситуация балансировала на критической черте, за которой могла последовать техногенная катастрофа». По ее словам, на данный момент удалось избежать существенных повреждений ЗАЭС.

Киевский режим продолжает игры с огнем, осуществляя грубые и безответственные провокации в отношении Запорожской АЭС (ЗАЭС). После периода некоторого затишья ВСУ возобновили артиллерийские удары по территории внутри периметра станции. Вновь под угрозой ее критическая инфраструктура, жизнь и здоровье работающих там людей, — сказала Захарова.

21 ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ ведут обстрел Энергодара, где находится Запорожская АЭС, из тяжелой артиллерии НАТО. По его словам, прилеты зафиксированы в районе береговой линии.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее. По его словам, Москва находится в контакте с МАГАТЭ и разделяет озабоченность по этому поводу. Он уточнил, что осуществлять мониторинг за реализацией договорённостей предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые находятся на станции с начала сентября.