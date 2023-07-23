Игорь Стрелков помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Пресс-служба Мещанского суда

Игорь Стрелков

Арестованный экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков помещен в СИЗО «Лефортово», сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников. По его словам, которые приводит РИА Новости, подследственный отказался общаться с правозащитниками, признаков давления на него не выявлено.

Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО «Лефортово». У него есть телевизор, холодильник. <...> Признаков морального или физического давления нами выявлено не было, — сказал член СПЧ.

Мещанский суд Москвы ранее вынес решение об аресте Стрелкова. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. Ему была выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать свою вину в суде.

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Его жена Мирослава Регинская заявила, что экс-министра обороны ДНР увезли из дома в 11:30.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее рассказал NEWS.ru, что Стрелков всегда был приличным человеком, который отстаивал интересы Донбасса и России. При этом он добавил, что ожидал от военного более активного участия в спецоперации на Украине.