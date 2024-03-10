«Идут к фашизму»: депутат об альянсе стран ЕС для отправки войск на Украину Депутат Соболев: Макрон может хотеть развязать третью мировую войну

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину можно расценить как попытку развязать третью мировую войну, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он добавил, что в Европе стремительно двигаются к фашизму, и напомнил о решении Верховного суда Италии разрешить использовать фашистское приветствие «римский салют».

В Европе стремительно идут к фашизму. Первым звоночком было решение Верховного суда Италии разрешить использовать фашистское приветствие. Европейские страны полностью проигнорировали это и никак не осудили. Позже мы услышали заявления Макрона о возможной отправке войск НАТО на Украину, после — и министра обороны ФРГ. Встает вопрос: не стремится ли Франция развязать третью мировую войну? — заявил он.

Соболев добавил, что сейчас Европа со своими либеральными ценностями зашла в тупик, об этом не раз говорили сами лидеры европейских государств. По мнению депутата, для выхода есть только два пути: социализм или фашизм.

В таком же положении находилась Германия после Первой мировой войны. Сейчас происходит то же самое. Людей всего мира пытаются убедить в том, что Россия — это враг и все беды случаются только из-за нас, — резюмировал Соболев.

Ранее Макрон сообщил, что на конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако присутствующие не пришли к консенсусу по этой теме. Однако вскоре после заявления политика глава внешнеполитического ведомства республики Стефан Сежурне заявил, что боевые подразделения армии Франции не отправятся на Украину.

Позже журналисты Politico сообщили, что Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить солдат на Украину. Как отмечает издание, страны Балтии поддержали это намерение.