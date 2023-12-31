«Идти вперед и побеждать»: Медведев выступил с новогодним поздравлением Медведев: главная задача следующего года — разгромить неофашизм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале предновогоднее обращение. В нем он напомнил, что в руках граждан России стабильное и уверенное развитие страны, а также благополучие будущих поколений. По его словам, народ РФ бережно хранит и продолжает традиции Родины, идет вперед и побеждает своих врагов. Россиянам политик пожелал здоровья, успехов, согласия и душевного тепла.

Сейчас у нас, у народа России, есть самая важная задача — сделать наступающий 2024-й годом окончательного разгрома неофашизма, который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов. В наших руках стабильное и уверенное развитие России, благополучие ее будущих поколений. Мы в ответе за судьбу Родины, великой, сильной и процветающей. Будем бережно хранить и продолжать славные традиции нашей истории, идти вперед, самоотверженно трудиться на благо России и побеждать ради нее, — отметил Медведев.

Мысли и сердца россиян в наступающий Новый год находятся с теми, кто в настоящий момент защищает Родину на фронте, добавил политик. По его словам, нет ничего дороже боевого братства и товарища, которому можно доверить жизнь. Уходящий год потребовал такой сплоченности от всего многомиллионного народа России, который доказывал свой патриотизм не словом, а делом, отметил Медведев.

Также с новогодним обращением из Кремля к россиянам обратился президент России Владимир Путин. Поздравление увидели жители Камчатки и Чукотки, где праздник наступает на девять часов раньше Москвы.