«Идите и работайте, ждуны»: Захарова ответила на заявление ООН о взрыве Захарова заявила, что обеспокоенность ООН взрывом в Петербурге носит показной характер

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление ООН по поводу произошедшего теракта в Санкт-Петербурге. Она заметила, что в результате инцидента был убит журналист, десятки людей пострадали, а в офисе Генсека лишь выразили обеспокоенность.

Обеспокоены? Ждут большей информации? В офисе Генсека не осталось профессионалов, что ли? Мне кажется, информационный центр ООН в Москве действует исправно. В Питере произошёл теракт, убит журналист, десятки пострадали, всё на это на фоне многолетних призывов спонсируемой Вашингтоном киевской хунты к убийству граждан России. Идите и работайте, ждуны в офисе Генсека, — написала Захарова.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел накануне вечером. В тот момент в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского, он погиб. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала Дарья Трепова до начала мероприятия.

В МВД допускают, что Трепова могла не знать о взрывчатке в статуэтке. В ведомстве не исключают, что злоумышленники могли ее использовать, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.