Идея наказывать участвующих в СВО добровольцев нашла поддержку в кабмине Правительство РФ одобрило уголовные наказания для участвующих в СВО добровольцев

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Комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности одобрила идею о введении уголовной ответственности для добровольцев, участвующих в боевых действиях на Украине, за совершение преступлений против военной службы, сообщает ТАСС. При этом в правительстве заявили, что законопроект требует доработки перед внесением в Госдуму.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу, — говорится в отзыве кабмина.

Автором проекта является глава комитета Госдумы по оборона Андрей Картаполов. Он предложил уточнить, что действие статей Уголовного кодекса, которые связаны с преступлениями против военной службы, касается не только военнослужащих регулярной армии и мобилизованных, но и добровольцев.

Ранее Картаполов заявил, что ротация мобилизованных в зоне СВО пройдет за счет контрактников. По его мнению, в связи с активным набором бойцов на контрактную службу сейчас в России нет необходимости проводить новую волну мобилизации.

Военный эксперт Алексей Суконкин отметил, что ротация войск важна для мотивации бойцов. По его словам, ротация нужна, чтобы дать солдатам надежду на жизнь и возвращение домой.