«Идет напряженная работа»: Песков рассказал о переговорах с США по Украине Песков заявил о напряженности в переговорах с США по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил британскому изданию Financial Times, что разговор между Москвой и Вашингтоном относительно российско-украинского конфликта является очень непростым и требует значительного времени. Он отметил, что сиюминутных результатов ждать не стоит.

Идет напряженная работа. Мы разговариваем с американцами. Процесс трудный и требует много времени, не стоит ожидать немедленных результатов, эта работа не может вестись публично, — заявил Дмитрий Песков.

Издание также приводит слова американской стороны. Так, представитель Госдепа США заявил, что информации «по сути переговоров» он предоставить не может, а некий высокопоставленный чиновник с Украины, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что украинская сторона с воодушевлением восприняла ряд идей по урегулированию конфликта, которые были предложены президентом США Дональдом Трампом. Что это за идеи, он уточнять не стал.

Ранее Белый дом подтвердил, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит РФ на этой неделе. Новость сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, не уточнив подробностей.