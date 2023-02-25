«Идет гибридная война»: в Госдуме оценили санкции ЕС против российских СМИ Депутат Госдумы Ющенко назвал санкции ЕС против «России сегодня» гибридной войной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Ющенко

В настоящее время идет гибридная война, а потому в новых санкциях Евросоюза, затрагивающих в том числе медиагруппу «Россия сегодня», нет ничего удивительного. Такое заявление сделал в интервью РИА Новости первый заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. Десятый пакет европейских ограничений в отношении российских граждан и компаний был обнародован вечером 25 февраля.

Ничего удивительного здесь нет. Идет гибридная война против нашей страны, в данном случае против средств массовой информации, которые работают в интересах нашей страны и, естественно, находятся под ударом, — сказал Ющенко.

В десятый пакет санкций Евросоюза вошли медиагруппа «Россия сегодня», Минобороны РФ, Служба внешней разведки, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк, ряд российских журналистов, политиков, общественных деятелей. Всего ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что под американскими санкциями оказалось более 80% российского банковского сектора. Отмечается, что под ограничениями оказалось около 2,4 тысячи физических и юридических лиц с начала специальной операции на Украине. По информации ведомства, российский рынок покинуло более тысячи иностранных компаний.