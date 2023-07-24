«Не пробиваются ничем»: депутат объяснил, как защитить склады в Крыму Депутат Гурулев призвал строить капитальные склады вооружения в Крыму для защиты от дронов

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Строительство защищенных складов ракетно-артиллерийского вооружения в Крыму позволит обезопасить военные объекты от ВСУ, считает депутат Госдумы Андрей Гурулев. В своем Telegram-канале он отметил, что Россия умеет строить хранилища, которые невозможно пробить бомбами массой 1,5 тонны. Также парламентарий утверждает, что такие склады можно построить в горах республики, как это делалось во времена СССР.

В ближнесрочной перспективе надо построить много небольших полевых складов ракетно-артиллерийского вооружения с надёжной охраной. <...> В дальнесрочной перспективе — строительство капитальных складов ракетно-артиллерийского вооружения. <...> Мы можем и умеем строить хранилища, которые не пробиваются ничем, даже бомбами 1,5 тонн, — написал он.

Идеально было бы отодвинуть линию фронта, отметил Гурулев. Это случится не очень скоро, но спешить некуда, «промышленность работает, войска выполняют задачи», заявил депутат. Также стоит найти средства противодействия тому оружию, которым ударили по складам сегодня, считает он.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу с боеприпасами, расположенному в Джанкойском районе. Также был поврежден частный дом в Кировском районе Крыма. Силами ПВО и средствами РЭБ 11 дронов противника были сбиты.