«И про президента пишут»: Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации Лавров опроверг сообщения о своей госпитализации на Бали

Фото: МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на слухи о своей госпитализации на Бали. По его словам, подобные фейки не новы для мира политики. Видео с главой внешнеполитического ведомства, изучающего документы накануне саммита G20 в Индонезии, опубликовала в Telegram представитель министерства Мария Захарова.

Ну и про нашего президента [России Владимира Путина] уже лет десять пишут, что он заболел. Это, в общем-то, такая игра, которая не новая в политике, — заявил Лавров.

Захарова в свою очередь подчеркнула, что фейки о госпитализации Лаврова распространили западные СМИ. Представитель МИД РФ попросила главу ведомства дать напутствие зарубежным журналистам.

Желаю западным журналистам быть почестнее, чем они есть, писать правду и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения, которую они транслируют по всем вопросам, — отметил Лавров.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Лаврова госпитализировали после прибытия на саммит G20 на Бали. Позже Захарова опровергла сообщения о том, что глава внешнеполитического ведомства, возглавляющий делегацию РФ на Бали на саммите G20, был госпитализирован.