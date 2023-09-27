«И это пройдет»: Захарова о надежде на налаживание отношений с Ереваном Захарова: США кинули огромные ресурсы на обработку медиапространства в Армении

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Народ Армении помнит о помощи России, несмотря на колоссальные ресурсы, которые Запад бросил на информационную обработку медиапространства, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва всегда бережно относится к союзническим отношениям и не станет причиной и инициатором обострения. Дипломат также напомнила, что Россия всегда принимала армянский народ в разные исторические моменты.

Сейчас кинуты колоссальные ресурсы на информационную обработку медиапространства внутри Армении. Две тысячи человек — это сотрудники посольства США, которые занимаются ровно этим, — заявила Захарова.

Она уточнила, что то, «чего касается американская рука», подвержена глубочайшим кризисам.

Дипломат добавила, что армянские народ знает, кто друг, а кто враг. По словам представителя российского ведомства, народ Армении также помнит о помощи в различных форматах от России.

Народ Армении знает, что всегда помощь, в различных видах и форматах, приходила от России, которая принимала огромное количество людей из Армении в разные исторические моменты, — подчеркнула она.

20 сентября глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил об оказании российскими миротворцами помощи мирному населению Карабаха. Депутат подчеркнул, что договоренности о прекращении боевых действий в регионе были достигнуты при посредничестве командования миротворческих сил РФ.