«И эти люди учат жить?»: Володин о скандалах с западными политиками Володин: западная политическая система деградировала

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Западная политическая система деградировала, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале, комментируя ряд судебных разбирательств против экс-президента США Дональда Трампа, а также против экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего французского лидера Николя Саркози. Володин усомнился, что такие политики могут «учить жизни» Россию и мир.

И эти люди учат жить весь мир! Западная политическая система деградировала, вместе с ней и ее лидеры, которые потеряли не только авторитет, но и стали фигурантами уголовных дел и скандалов. Как показывает жизнь, они привлекаются к ответственности за куда менее серьезные преступления, чем те, которые совершили в действительности, — написал он.

Володин отметил, что решения упомянутых лидеров «привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб» в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, а также на Украине. По его словам, европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом.

Ранее телеканал CNN заявил, что прокуратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трамп все обвинения отвергает и подчеркивает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.