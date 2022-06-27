«И что?»: Песков ответил на угрозы Киева по организации терактов в России Песков сообщил о максимальном усилении мер антитеррористической безопасности в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, будут ли власти ужесточать меры на территории страны в свете последних угроз Киева. По его словам, меры безопасности и так максимально усилены. Ранее руководитель ГУ разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории.

Ну пригрозил (Буданов. — NEWS.ru), и что? Они (меры безопасности в РФ. — NEWS.ru) и так максимально усилены, — заявил Песков.

Он добавил, что применение дополнительных мер безопасности — это «прерогатива» военных ведомств.

Угрожая РФ диверсиями, глава ГУ разведки украинского Минобороны упомянул взрывы машин, которые недавно происходили в Херсонской области. Однако уточнять, связаны ли с инцидентами официальные киевские власти, он не стал.

Ранее в городе Каховке Херсонской области злоумышленник взорвал автомобиль местной чиновницы Ирины Махневой. Она при этом не пострадала. Сама Махнева предположила, что ее таким образом стремятся запугать, но она пообещала продолжить свою работу.

24 июня в Херсоне неизвестные взорвали автомобиль главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко. В результате происшествия чиновник скончался. Представители военно-гражданской администрации области назвали инцидент целенаправленным покушением.