«Блюстителей устава? На передовую!»: Кадыров вступился за бороды у бойцов Кадыров призвал Володина отправить противников бороды у военных на передовую

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал члена комитета ГД по обороне Виктора Соболева не придираться к военным из-за бород. Он добавил, что 99,9% бойцов из Чечни носят их согласно сунне — исламскому священному преданию. Кадыров также обратился к спикеру ГД Вячеславу Володину и попросил его отправить «блюстителей устава» на передовую.

Соболев прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду. <...> И хватит уже придираться к бойцам по любому поводу. Хотите проверить соблюдение устава? Пожалуйста! Вперед на передовую! <...> Уважаемый Вячеслав Викторович, будьте добры, не в службу, а в дружбу: отправьте блюстителей устава на передовую. <...> Закончится СВО, вот тогда пожалуйста. В частях, на плацу — проверяйте сколько угодно, кто брит, а кто нет, — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что «эти бородачи» успешно выполняли поставленные перед ними задачи, а также участвовали в боях за Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие города. Он также предположил, что генерал-лейтенант Соболев имеет «очень много свободного времени», если перечитывает устав.

Депутат ранее заявил, что в российской армии запрещено носить бороду и персональные гаджеты, согласно требованиям воинской дисциплины.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал сообщения о возможном введении запрета на ношении бороды для военнослужащих, участвующих в военной операции абсурдными. По словам врио главы ДНР, в зоне СВО нет проверяющих из военной комендатуры, кто бы следил за этим.