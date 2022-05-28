«Хватит миндальничать»: Медведев призвал «добить выживших» иноагентов Медведев призвал ужесточить законодательство в отношении иноагентов, экстремистов и террористов

Дмитрий Медведев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ужесточить законодательство в отношении иностранных агентов, экстремистов и террористов. В своем Telegram-канале он отметил, что эти меры нужно принять в короткие сроки. В частности, Медведев подчеркнул, что в Госдуму уже внесен законопроект, который обеспечит «жесткий» контроль над иностранными агентами.

Сегодня самое время навести порядок. Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций, — заявил он.

По словам замглавы Совбеза, есть ряд законодательных инициатив, направленных на противодействие экстремизму и терроризму. В данном случае тоже нужно моментально реагировать. Ответ должен быть жёстким, включая запрет публичной деятельности и уголовное преследование лиц, работающих в интересах иностранного государства.

Ранее Министерство юстиции России внесло в перечень физлиц-иноагентов бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского и экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.

В настоящее время в списке физлиц-иноагентов значатся семь человек помимо Ходорковского и Каспарова: журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский, оппозиционеры Леонид Волков, Владимир Кара-Мурза и рэпер Алишер Моргенштерн.

До этого Минюст включил в перечень средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть физлиц, в том числе рэпера Face (Иван Дрёмин). Помимо него, в список попал бывший адвокат, а ныне правозащитник Марк Фейгин, а также писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович (внесены в список СМИ, выполняющих функции иноагента).