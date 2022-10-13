«Хуже быть не может»: Лавров о международной обстановке Лавров сказал, что слова Байдена о неготовности к переговорам с Путиным не усложняют международную обстановку

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Сергей Лавров

Заявления президента США Джо Байдена о неготовности вести переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным не усложняют международную обстановку, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, хуже быть уже не может. Россия, подчеркнул Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», не уклоняется от контактов с США. При никто пока не предложил вменяемых инициатив.

Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться — это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли, — заметил глава внешнеполитического ведомства.

Как сказал министр, Москва никогда не отказывалась от серьезных предложений относительно проведения встреч. Однако пока вменяемых инициатив ни от кого не поступало, подытожил Лавров.

Ранее стало известно, что США не станут вести переговоры с Россией от лица Украины об урегулировании кризиса между двумя странами. Этим должны заниматься непосредственно Киев и Москва. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что Вашингтон готов контактировать с Москвой на высоком уровне на тему освобождения осужденных в США и РФ американских и российских граждан.