Второй автомобильный пролет установлен на Крымском мосту Хуснуллин сообщил об установке второго пролета автодороги на Крымском мосту

Фото: Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строители завершили установку второго пролета автомобильной части Крымского моста. В своем Telegram-канале он отметил, что каждый пролет весит около 300 тонн. По словам Хуснуллина, к декабрю работникам предстоит восстановить еще четыре пролета транспортного объекта.

Одним из значимых событий этой недели стала надвижка двух пролетов Крымского моста, каждый пролет по 300 тонн, нам нужно восстановить четыре, и в декабре месяце мы должны завершить работу по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть, по которой идет движение, — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что строители работают слаженно, несмотря на непогоду.

Строители работают очень слаженно, несмотря на то что каждый третий день бывает шторм со стороны моря. Все равно мы идем по графику, — добавил Хуснуллин.

Ранее вице-премьер России заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.