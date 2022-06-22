Хуснуллин рассказал о планах по восстановлению Мариуполя Хуснуллин: восстановить Мариуполь будет дорого

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Мариуполь

Власти рассмотрели сценарий развития Мариуполя и видят его в перспективе до 2035 года с численностью населения до 500 тысяч человек, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Планируется, что затраты на восстановление города будут «достаточно большие», однако план действий ясен, передает РИА Новости.

Планируется, что к 2035 году в Мариуполе будут жить порядка 500 тысяч человек, — сказал Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, часть зданий в городе снесут, некоторые восстановят. В городе началась отстройка жилых кварталов, отметил он.

Планируется, что в течение месяца будет утвержден мастер-план по восстановлению города. Хуснуллин подчеркнул, что важно в кратчайшие сроки запустить в Мариуполе предприятия, чтобы жители города получили работу.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу завил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь. Он добавил, что в городе восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов и расчищаются улицы, а также начали работать первые социальные объекты.