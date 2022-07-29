Хуснуллин рассказал, как преобразится Донбасс после восстановления Хуснуллин заявил, что главная задача по восстановлению Донбасса — подготовить регион к зиме

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В Донбассе будет создана более новая и более современная транспортная инфраструктура, появятся транспортно-пересадочные узлы, а железная дорога будет выполнять роль общественного транспорта, такими планами по восстановлению региона поделился с РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что первоочередной задачей властей является подготовка региона к зиме.

Вице-премьер добавил, что в Донбассе будут созданы новые парки, а также построят «самую современную больницу», как поручил президент России Владимир Путин.

В том числе, по словам Хуснуллина, будут восстановлены исторические сооружения, которые не были разрушены.

Сейчас задача номер один — подготовка к зиме. Чтобы понять, сколько люди смогут жить в каких домах, как мы эту зиму переживем. Вот это у нас задача номер один. И параллельно раскручиваем все эти вопросы. И таким же путем мы идем сейчас по Северодонецку, по Лисичанску, — сказал он.

Накануне Хуснуллин провел личную встречу с Путиным, в ходе которой российский президент поручил к зиме создать «нормальные, человеческие условия» для жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что жители региона должны получить достойное жилье в преддверии зимнего сезона.

В рамках встречи президент поддержал инициативу вице-премьера о выдаче сертификатов на жилье людям, проживающим в ДНР и ЛНР, чьи дома были разрушены. Кроме того, Путин поддержал предложение Хуснуллина о компенсационных и единовременных выплатах жителям ДНР и ЛНР на ремонт жилья.