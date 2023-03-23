Хуснуллин рассказал о деталях визита Путина в Мариуполь Вице-премьер Хуснуллин: поездка Путина в Мариуполь была абсолютным экспромтом

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что визит президента России Владимира Путина в Мариуполь стал неожиданным даже для него. Последовал звонок от главы государства, а вскоре он прилетел сам, рассказал Хуснуллин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Он (президент России. — NEWS.ru) позвонил, сказал, что приедет. Я как раз был на [новых] территориях. Он говорит: «Я хочу прилететь, посмотреть». Эта поездка была абсолютным экспромтом, — заверил вице-премьер.

Он уточнил, что вертолет с Путиным прилетел спустя «самое короткое время». Президент сам сел за руль автомобиля, сам выбирал дорогу.

Люди его увидели, стали выходить из квартир... Так все получилось очень по-доброму, — рассказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что главе государства показали все ключевые объекты.

Ранее американский телеканал CNN назвал Владимира Путина дерзким после его визита в Мариуполь. В публикации говорится, что посещение Мариуполя может быть воспринято украинцами как провокация, поскольку на протяжении долгого времени за город велись ожесточенные бои.