Стало известно, когда подготовят проект реконструкции ветки Крымского моста Хуснуллин: проект восстановления железнодорожной ветки Крымского моста будет готов в ноябре

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта

Проект по восстановлению железнодорожной ветки Крымского моста будет готов уже в начале ноября, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время поврежденный участок трассы в круглосуточном режиме ремонтируют 410 человек и 40 единиц техники.

Могу сказать, что строители хорошо развернулись, 410 человек работает в круглосуточном режиме, 40 единиц техники. Полноценные две смены. <...> Также подробно отрабатываем вопросы, связанные с реконструкцией железнодорожной ветки. В начале ноября уже получим сроки и проектные решения, — уточнил Хуснуллин.

Кроме этого, он отметил, что работы ведутся и на автомобильной части Крымского моста. Вице-премьер рассказал, что строители будут не только восстанавливать разрушенную часть дороги, но и ремонтировать ту, по которой сейчас идет движение.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами взрыва стали четыре человека.

Ранее Хуснуллин сообщил, что спустя неделю после теракта левая часть Крымского моста восстановлена. Он разъяснил, что проведены работы по усилению пролетных строений, проведены испытания и получено заключение экспертизы. 17 октября стало известно, что по Крымскому мосту открыто движение автобусов в оба направления, ранее этот вид транспорта направлялся на паромную переправу.