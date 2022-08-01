Хуснуллин спрогнозировал падение спроса на жилье в России Вице-премьер Хуснуллин: спрос на жилье в России в 2022 году снизится на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году спрос на жилье в России может упасть на 10–20%, заявил в интервью РБК вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, такой показатель соответствует «нормальным рыночным реалиям». Он также отметил, что если спрос и дальше будет падать, правительство примет дополнительные меры, включая продление льготной ипотеки на следующий год.

Я думаю, что спрос будет на 10–20% ниже, чем в прошлом году, но он будет соответствовать нормальным рыночным реалиям, поэтому здесь ничего страшного нет. <...> Если спрос будет падать, то мы будем искать какие-то новые меры, — сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что спрос на жилье необходимо поддерживать, поскольку именно население является крупнейшим инвестором на жилищном рынке.

При этом спрос на жилье в 2021 году вице-премьер назвал «небывалым». На его рост повлияло введение льготной ипотеки, отток денег с депозитов из-за низкой ключевой ставки и рост курса доллара, отметил он.



Ранее руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев сообщил NEWS.ru, что новостройки в России прекратили дорожать, а в ряде жилых комплексов можно получить скидки. Он пояснил, что в июне относительно мая цены на «первичку» еще росли. Тогда многие застройщики заложили в них комиссии, которые они платят банкам за субсидирование ипотечных ставок.