Хуснуллин поручил начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьер России Марта Хуснуллин поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка Крымского моста. Об этом сообщает кабмин по итогам осмотра на месте ЧП.

Сроки восстановительных работ буду названы после инструментального обследования моста, что может занять сутки. После этого будет проведена проверка физической нагрузки.

Он [Хуснуллин] отметил, что первостепенной является задача по восстановлению барьерных ограждений, а также поручил безотлагательно начать демонтаж обрушившегося участка, — говорится в сообщении.

В ближайшие часы на Крымском мосту восстановят освещение для того, чтобы работы проходили в две смены с максимальной нагрузкой. Все необходимые детали и ресурсы для ремонта моста должны поставлять оперативно, отметил Хуснуллин.

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