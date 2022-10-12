Хуснуллин показал, как проходит ремонт Крымского моста Вице-премьер Хуснуллин опубликовал фото ремонта Крымского моста

Фото: Телеграм канал Марата Хуснуллина

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале опубликовал фото, на которых запечатлен процесс восстановления Крымского моста. На кадрах видна ремонтная и уборочная техника, а также персонал. Политик отметил, что вчера, 11 октября, плавучие краны не смогли подойти к объекту из-за штормового предупреждения, но сегодня погода наладилась и они могут работать.

Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня, — написал Хуснуллин.

Он добавил, что всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. На автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, а также обрушились два пролета автополотна. Четыре человека погибли.

Позднее стало известно, что организатором теракта на Крымском мосту является Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов. По данным ФСБ РФ, взрывное устройство было закамуфлировано под рулоны со строительной пленкой.