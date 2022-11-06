Хуснуллин подвел итоги обследования Крымского моста Хуснуллин заявил, что все пролеты Крымского моста обследованы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Обследование Крымского моста завершено, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, четыре пролета, которые были повреждены взрывной волной, дополнительно усилены, однако два пролета необходимо менять.

Параллельно отрабатываем железнодорожную часть. У нас одна часть работает. Два пролета нужно менять, — сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, к настоящему моменту по Крымскому мосту проехало 150 тысяч машин. Кроме того, еще 37 тысяч автомобилей воспользовались новыми альтернативными маршрутами.

Ранее сообщалось, что с 7 по 10 ноября 2022 года движение по Крымскому мосту будет идти с перерывами. Для проезда из Крыма и обратно в Минтрансе рекомендовали выбирать маршруты через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. На транспортном объекте будут проводить ремонтные работы.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего загорелось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами ЧП стали четыре человека.