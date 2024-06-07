Хуснуллин озвучил самые приоритетные задачи Путина Хуснуллин назвал продление семейной ипотеки приоритетной задачей Путина

Фото: Елена Игнатьева/Росконгресс

Марат Хуснуллин

Продление программы семейной ипотеки до 2030 года является одной из самых приоритетных задач президента РФ Владимира Путина, заявил на полях Петербургского международного экономического форума зампред правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, также важнейшими поручениями главы государства является продление инвестиционных бюджетных кредитов и создание цифровой платформы в ключевых секторах экономики.

Вице-премьер уточнил, что российские власти в ипотечных вопросах будут поддерживать все семьи с детьми, несмотря на высокую ключевую ставку Центробанка РФ. Он также добавил, что эти вопросы будут отработаны до 1 июля текущего года.

Конечно же, важнейшим решением является продление инвестиционных бюджетных кредитов. Это сумма порядка 1,5 трлн, из которых как минимум половина пойдет на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Мы готовим большую программу до 2030 года из нескольких источников. Это решение, безусловно даст большой толчок, — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также добавил, что перед правительством стоит задача создания цифровой платформы в ключевых секторах экономики. Она позволит снизить стоимость жилья, строительных материалов и услуг.

Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума заявил, что доходы граждан РФ должны расти быстрее экономики страны. По его словам, предприятия должны увеличивать заработные платы россиян.