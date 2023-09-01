Хуснуллин назвал сроки восстановления домов в Мариуполе Хуснуллин: все многоквартирные дома в Мариуполе восстановят за три года

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Все многоквартирные дома в Мариуполе планируется восстановить за три года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он находится с рабочей поездкой в Мариуполе. Фрагмент его общения с жителями публикует РИА Новости. По словам вице-премьера, каждый год будут ремонтировать порядка 300 зданий и шаг за шагом город будет восстановлен полностью.

За три года мы планируем все дома многоквартирные привести в порядок, чтобы все дома, которые пострадали, были уже в нормальном состоянии. Например, работа по ремонту — где-то под 300 зданий в год мы будем восстанавливать, — сказал он.

Хуснуллин отметил важность работы предпринимателей. Сейчас, по его словам, стоит задача запустить крупные предприятия, заводы, чтобы они начали работать, генерировать зарплату и добавленную стоимость. Это все прямо влияет на скорость развития города, объяснил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин высказался о восстановлении Крымского моста. Он отметил, что работы идут в соответствии с графиком и открытие ранее разрушенной части состоится до 15 сентября.

Также говорилось и о восстановлении Каховской гидроэлектростанции, разрушенной обстрелом в июне этого года. Власти Херсонской области начали проектные работы. Они могут растянуться на пять лет. По словам члена Общественного совета при Федеральном агентстве «Росводресурсы» и Общественной палаты Московской области Александра Кумохина, повреждения оказались настолько серьезными, что на правительственном уровне решено восстанавливать ее целиком.