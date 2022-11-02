Хуснуллин назвал срок восстановления разрушенной части Крымского моста Хуснуллин: разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена в декабре 2022 года

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Разрушенная часть Крымского моста будет восстановлена в декабре нынешнего года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, которые приводит ТАСС, после этого планируется привести в порядок остальную часть моста, которая имеет ограниченную пропускную способность.

Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части [Крымского моста], — заявил Хуснуллин.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что движение автомобилей по Крымскому мосту в полном объеме будет запущено до конца года. По его словам, ремонт поврежденной нитки трассы идет с опережением графика.Также до конца 2022 года завершится ремонт дороги из Чонгара в Мелитополь, по которой будет передвигаться транспорт из Мариуполя в Таганрог и обратно.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами взрыва стали четыре человека.

В Центре общественных связей ФСБ в организации теракта на Крымском мосту обвинили Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. По данным ведомства, взрывчатка была закамуфлирована под рулоны со строительной пленкой. Задержаны восемь подозреваемых.